Domanda di lavoro a dicembre 2024: calo nelle assunzioni a Pisa

Written by admin• 11:57 am• Attualità, Pisa

PISA – A dicembre 2024, la domanda di lavoro nelle province di Pisa, Lucca e Massa-Carrara registra una contrazione del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con circa 5.000 richieste, 330 in meno rispetto al 2023.

A Pisa, il manifatturiero segna una flessione, mentre i settori delle costruzioni rimangono stabili e i servizi non turistici mostrano una crescita.

Le imprese pisane, infine, programmanno 2.040 assunzioni, ma con una diminuzione del 3% rispetto allo scorso anno, con un calo significativo nel settore industriale e un incremento nei servizi, in particolare nel settore socio-sanitario.

Il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini, sottolinea la necessità di sostenere le imprese e promuovere politiche attive per il lavoro, in particolare in vista delle sfide legate alla transizione ecologica e digitale.

Last modified: Dicembre 24, 2024