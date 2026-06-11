Musicastrada Festival 2026, torna il boutique festival itinerante tra borghi, musica e inclusione

Written by Redazione• 8:54 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Torna Musicastrada Festival, il boutique festival itinerante che attraversa alcuni dei luoghi più suggestivi della Toscana trasformando piazze, borghi, monumenti e paesaggi in palcoscenici a cielo aperto. Non solo concerti, ma un vero viaggio fatto di musica, cibo, birre artigianali, visite guidate, panorami e incontri, in un’esperienza che unisce cultura, territorio e socialità.

Anche per l’edizione 2026 il festival porterà il pubblico alla scoperta di piccoli e grandi borghi toscani, valorizzando spazi identitari e scenari di grande fascino. Tra le tappe più attese, le due date di Castelfranco di Sotto, in programma il 10 e 11 luglio all’Orto di San Matteo, realizzate in collaborazione con il LET’S Festival, giunto alla settima edizione.

Novità di quest’anno è l’introduzione del biglietto sospeso. Il pubblico potrà acquistare un biglietto aggiuntivo e lasciarlo a disposizione di chi non può permetterselo. L’assegnazione dei biglietti rientrerà in un progetto di inclusione curato dalla Cooperativa Sociale Arnera di Pontedera, realtà da anni impegnata nel sociale.

Il programma 2026 si apre venerdì 10 luglio a Castelfranco di Sotto, dalle ore 18, con Hachiko, Panetti e 18 K. Sabato 11 luglio, sempre all’Orto di San Matteo, sarà la volta di Fresh Mula, Piccolo e Venerus.

Il viaggio musicale proseguirà poi martedì 15 luglio a Calcinaia, in piazza Villanova del Camì, con Il Mago del Gelato, mentre mercoledì 16 luglio a Buti, in piazza Divisione Acqui, saliranno sul palco Gaia Banfi e Altea. Giovedì 17 luglio il festival farà tappa a Vicopisano, a Palazzo Pretorio, con Marta Del Grandi, e venerdì 18 luglio a Cascina, in località San Casciano, con Bobo Rondelli insieme a I Gatti Mézzi.

Tra gli appuntamenti più attesi anche quello di mercoledì 22 luglio alla Certosa Monumentale di Calci con Eugenio in Via Di Gioia, seguito giovedì 23 luglio dal concerto di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo al Santuario della Madonna di Ripaia, in località Treggiaia, nel comune di Pontedera.

Venerdì 24 e sabato 25 luglio Musicastrada arriverà alla Torre di San Matteo, a Montopoli Val d’Arno, con Giulia Mei e Selton nella prima serata e Sarafine nella seconda. Domenica 26 luglio il festival farà tappa in piazza del Duomo a San Miniato con Carmen Consoli.

Il programma proseguirà mercoledì 29 luglio a Castelnuovo Val di Cecina, a Villa Ginori Conti, con I Patagarri, e giovedì 30 luglio a Monteverdi Marittimo, in piazza della Chiesa, con Nada e Lamante. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto doppio appuntamento alla Rocca Sillana di Pomarance, prima con Dimartino e poi con Jersey, dalla Francia. Chiusura domenica 2 agosto a Chianni, in piazza della Chiesa, con Bab L’Bluz, progetto tra Marocco e Francia.

I biglietti in prevendita, a costo ridotto rispetto alla cassa, sono disponibili sulla piattaforma DICE.FM.

Ph Francesco Luongo

Last modified: Giugno 11, 2026