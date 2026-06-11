Pisa, la gentilezza diventa modello per la scuola toscana

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L’Istituto Comprensivo “V. Galilei” di Pisa è la prima comunità scolastica in Italia ad aver adottato il progetto Costruiamo Gentilezza come valore educativo

PISA – Una giornata intensa e ricca di significato quella vissuta dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dottor Luciano Tagliaferri, che ha scelto di conoscere da vicino il percorso della gentilezza promosso dall’Istituto Comprensivo “V. Galilei” di Pisa, prima comunità scolastica in Italia ad aver adottato il progetto Costruiamo Gentilezza come valore educativo.

PISA – Una giornata intensa e ricca di significato quella vissuta dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dottor Luciano Tagliaferri, che ha scelto di conoscere da vicino il percorso della gentilezza promosso dall’Istituto Comprensivo “V. Galilei” di Pisa, prima comunità scolastica in Italia ad aver adottato il progetto Costruiamo Gentilezza come valore educativo.



La visita è iniziata dalla scuola primaria Oberdan, dove gli alunni hanno preparato tovagliette, messaggi e disegni destinati ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Chiara. Successivamente la delegazione, accompagnata dalla dirigente scolastica Rossana Condello, dal dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa dottor Simonetti, dalla dottoressa Teresa Madeo e dal Grinch Gentile/Germana delle Canne, Ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza, ha raggiunto il reparto guidato dal professor Pieroni e nel reparto labioparatoschisi accolti dal dott.Gatti, per consegnare i materiali realizzati dagli studenti, cartolinea della Stella Maris e ai messaggi dedicati ai bambini.



Momento centrale della giornata è stata la sottoscrizione del Patto della Gentilezza nell’Aula Magna dell’Istituto Galilei, alla presenza di rappresentanza di bambine e bambini dall’infanzia alla scuola secondaria numerosi dirigenti scolastici, l’ assessore alla gentilezza del Comune di Pisa Riccardo Buscemi e la delegata alla gentilezza della provincia di Pisa Maria Antonietta Scognamiglio. Con la sua firma, il Direttore Generale Luciano Tagliaferri ha dato un segnale storico e innovativo: avviare il percorso affinché l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana diventi il primo Ufficio Scolastico Regionale d’Italia a strutturare e promuovere la cultura della gentilezza come valore educativo e organizzativo.



Un impegno che rafforza il ruolo di Pisa e della sua provincia nel percorso verso il riconoscimento di Capitale della Gentilezza 2027 e che apre nuove prospettive per diffondere questa cultura in tutte le scuole toscane, trasformando la gentilezza in uno strumento concreto di educazione, inclusione e crescita delle comunità

Last modified: Giugno 11, 2026