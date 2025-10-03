Musica sacra e danza contemporanea si incontrano alla Certosa di Calci con lo Stabat Mater di Pergolesi

Written by admin• 10:41 am• Calci, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI – Mercoledì 8 ottobre al Museo della Certosa monumentale di Calci va in scena uno spettacolo unico che fonde musica sacra e danza contemporanea, ispirato allo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, capolavoro del Settecento.

Proposto dall’Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta in collaborazione con il Consorzio Coreografi Danza d’Autore, l’evento offre un’esperienza multisensoriale, dove suono e movimento si intrecciano per restituire al pubblico una lettura nuova e intensa della struggente partitura, che narra il dolore della madre ai piedi della croce.

L’appuntamento è alle 11, con posti limitati; la prenotazione è consigliata al numero 050-938430.

Lo spettacolo rientra nella rassegna Musica e Danza nei Musei Nazionali di Pisa, che proseguirà:

Domenica 12 ottobre alle 17.30 al Museo delle Antiche Navi con La Ballata di Colapesce

Domenica 26 ottobre alle 10.30 al Museo di San Matteo con il duo d’arpe Spignoli

Martedì 28 ottobre alle 11 a Palazzo Reale con La Nona, quel che resta di noi e della Terra.

Il biglietto d’ingresso al Museo (5 euro) include lo spettacolo, con possibilità di abbonamento a 35 euro che comprende tutti gli eventi della rassegna e l’accesso ai Musei Nazionali di Pisa per 365 giorni. Informazioni e programma completo sul sito www.musicaedanza.it. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie dei Musei Nazionali di Pisa e sull’App Musei Italiani.

La rassegna è promossa dal nuovo Istituto autonomo del Ministero della Cultura, che coordina i quattro musei statali pisani, con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo del MiC e della Fondazione Pisa, ed è organizzata da MiC – Musei Nazionali di Pisa, Orchestra da Camera Fiorentina e Consorzio Coreografi Danza d’Autore.

