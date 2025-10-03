Atti Futuri 2025: serata finale con le nuove voci della drammaturgia contemporanea a Pisa

Written by admin• 12:22 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si conclude giovedì 9 ottobre 2025 al Teatro Nuovo di Pisa l’edizione 2025 di Atti Futuri, concorso di drammaturgia e produzione teatrale promosso da Teatro Nuovo di Pisa / Binario Vivo, in collaborazione con Pilar Ternera / Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno, Remuda Teatro e Theatron 2.0 / OMISSIS – Osservatorio drammaturgico.

A partire dalle ore 20, sul palco saranno presentati i sette progetti finalisti, selezionati tra 118 candidature, in forma scenica breve. Gli autori protagonisti di questa edizione sono Federico Mattioli, Rebecca Righetti, Giulia Scotti, Sara Gatta, Nicolò Sordo, Lorenzo Prevosti e il Collettivo Lidi Precari.

La serata rappresenta un’occasione unica per scoprire nuove scritture e approfondire forme, linguaggi e tematiche della scena contemporanea attraverso il lavoro di giovani drammaturghi, compagnie e collettivi. La giuria, composta da registi, drammaturghi, attori e operatori culturali, decreterà il vincitore, con il voto del pubblico che influenzerà il risultato finale. Lo spettacolo premiato sarà inserito nella prossima stagione teatrale del Teatro Nuovo di Pisa e del Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno, offrendo così al pubblico un ruolo attivo nella definizione della programmazione.

Un appuntamento dedicato alla drammaturgia contemporanea, per dare voce ai nuovi linguaggi e ai futuri protagonisti della scena teatrale.

Serata finale “Atti Futuri”

Giovedì 9 ottobre 2025, ore 20:00

Teatro Nuovo di Pisa – Piazza della Stazione 16

Biglietti: 5€, disponibili presso la biglietteria del Teatro Nuovo (martedì 10:00–13:00, giovedì 16:00–19:00 e un’ora prima dello spettacolo) e online su Ciaotickets.

Ingresso gratuito per studenti UNIPI presentando il libretto universitario.

Info: 392.3233535 | teatronuovopisa@gmail.com

Last modified: Ottobre 3, 2025