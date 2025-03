Fondi regionali per la realizzazione di parcheggi: quattro Comuni della Provincia di Pisa beneficiari di 4,8 milioni di euro

Written by admin• 6:42 pm• Attualità, Pisa

PISA – La Regione ha destinato 26,4 milioni di euro per la realizzazione di parcheggi, finanziando 23 Comuni toscani vincitori dell’apposito bando.

Quattro Comuni della provincia di Pisa riceveranno i fondi: Terricciola, San Giuliano Terme, Casciana Terme Lari e Pisa, per un totale complessivo di 4.830.000 euro.

“Questi fondi permetteranno la realizzazione di opere fondamentali, attese dai cittadini, che contribuiranno a decongestionare la mobilità nei centri urbani, promuovere l’intermodalità tra gomma e ferro e favorire la riqualificazione urbana” affermano il presidente della Regione, Eugenio Giani, e l’assessore alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli. “Questi finanziamenti vanno ad aggiungersi ai circa 18 milioni di euro erogati nel 2024, destinati a 21 Comuni toscani che hanno già avviato i lavori per i loro progetti.”

Il Comune di Pisa riceve 2,5 milioni di euro, che saranno utilizzati per la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano con 60 posti auto e 6 posti moto in via Derna e via Nicola Pisano.

San Giuliano Terme ottiene 1,6 milioni di euro, che verranno impiegati per creare parcheggi in varie zone del territorio comunale, per un totale di 218 posti auto.

Casciana Terme Lari riceve 600.000 euro per la costruzione di un parcheggio pubblico da 86 posti auto in via Sandro Pertini a Perignano.

Infine, Terricciola beneficia di 130.000 euro, che saranno destinati a un intervento di riqualificazione urbana con la realizzazione di un parcheggio pubblico da 31 posti auto accanto al parco comunale.

Last modified: Marzo 18, 2025