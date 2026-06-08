Mura di Pisa Night Experience, passeggiate notturne con videoproiezioni per il Giugno Pisano

Written by Redazione• 2:19 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Un viaggio nel tempo inseguendo l’avventura millenaria della città di Pisa e delle sue Mura, dall’epoca romana ai giorni nostri. Nelle sere del Giugno Pisano le cooperative CoopCulture, Itinera e Promocultura, insieme all’associazione Acquario della Memoria, propongono le Mura di Pisa Night Experience.

Si tratta di passeggiate in quota in notturna con videoproiezioni, un percorso di walking cinema che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di storie, aneddoti e vicende più o meno conosciute legate alla città e alla sua cinta muraria. Il racconto sarà reso immersivo dall’utilizzo di cuffie silent.

Tra gli episodi al centro dell’esperienza ci saranno la costruzione delle Mura, oggi tra le meglio conservate della loro epoca, gli avvenimenti della Seconda guerra mondiale, la vicenda delle ceramiche Ruschi e il funzionamento dei Bagni di Nerone.

Il primo appuntamento è in programma sabato 13 giugno, con partenza alle ore 21.30 dalla Torre Piezometrica di Porta Pacis, presso il Polo Fibonacci, e arrivo previsto intorno alle ore 23 in piazza dei Miracoli. Le repliche si terranno sabato 20 e sabato 27 giugno.

Il biglietto costa 10 euro, più 1,50 euro di prevendita. L’ingresso è gratuito per gli accompagnatori di persone con disabilità. L’esperienza è consigliata a un pubblico dai 12 anni in su.

La prenotazione è consigliata fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni è possibile chiamare il numero 050 0987480, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure consultare l’App Mura di Pisa. Prenotazioni su https://bit.ly/MuraNightGiugnoPisano.

Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno salire e scendere utilizzando l’ascensore della Torre Piezometrica.

Last modified: Giugno 8, 2026