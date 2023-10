Muay Thai. Enrico Carrara a Pisanews: “Il mio sogno rimane l’olimpiade”

Scritto da admin• 8:02 am• Pisa, Attualità, Sport/Altro, Tutti

PISA – La presentazione della Riunione di Arti Marziali in programma sabato 21 ottobre a Pisa che è stata altresì l’occasione affinché l’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Assessore allo Sport Frida Scarpa, consegnasse un premio al 31enne atleta pisano Enrico Carrara, quale riconoscimento per il lustro dato alla città nel corso della sua attività sportiva, come praticante della disciplina Muay Thai che lo ha visto, fra l’altro, aggiudicarsi due titoli mondiali ed uno europeo.

di Giovanni Manenti

Visibilmente soddisfatto, Enrico Carrara si è concesso alle nostre domande, preliminarmente ricordando: “Ho iniziato a praticare arti marziali all’età di 16 anni per poi impormi a livello internazionale grazie al successo in due edizioni dei Campionati Mondiali nella Categoria sino a 79kg., oltre ad una affermazione a livello continentale nella Categoria sino a 78kg, nonché a numerose presenze con la Nazionale azzurra il che mi ha consentito di esibirmi in diversi Paesi e non posso pertanto che essere grato all’attività da me praticata che mi ha concesso queste opportunità.

“L’essere stato premiato questa mattina in Sala delle Baleari – conclude Carrara – rappresenta per me un significato molto importante e per il quale mi sento in dovere di ringraziare l’Assessore Frida Scarpa, soprattutto per aver voluto mettere in risalto i sacrifici fatti da noi atleti che pratichiamo Discipline non di grande risalto mediatico, con ciò concedendomi una ribalta nella mia città che difficilmente avrei potuto ottenere, visto anche che come lavoro principale svolgo l’attività di psicoterapeuta, con la speranza che in un prossimo futuro anche arti marziali quali il Muay Thai ed il Kickboxing possano trovare spazio nel Programma Olimpico, magari in tempo per potermi consentire di prendere parte“.

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 20, 2023