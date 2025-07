Movimento Consumatori diffida il Comune di Santa Croce: “Disservizi gravi nella consegna di mastelli e sacchetti, va ripristinato un servizio dignitoso”

Written by admin• 1:16 pm• Santa Croce sull'Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO- Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell’avvocato Luca Scarselli, Sportello Santa Croce sull’Arno – Movimento Consumatori, indirizzata al Sindaco del Comune di Santa Croce sull’Arno.

“Il sottoscritto Avv. Luca Scarselli, in nome e per conto dello Sportello di Santa Croce sull’Arno del Movimento Consumatori, intende segnalare le gravi criticità relative all’attuale modalità di distribuzione dei mastelli e sacchetti per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Attualmente, la consegna degli stessi avviene una sola volta al mese, generando notevoli disagi per utenti e cittadini. In tale occasione, si formano lunghe file fin dalle prime ore del mattino, con attese che si protraggono per tutta la mattinata. Una situazione inaccettabile, soprattutto se si considera che si tratta della semplice distribuzione di materiali essenziali per il servizio di raccolta differenziata. In passato, questo servizio veniva erogato in maniera più efficiente presso l’isola ecologica, senza necessità di appuntamento oppure tramite una prenotazione semplice e flessibile. Oggi, invece, l’immagine di code nel centro storico a partire dalle 8:30 rappresenta un disservizio evidente, non degno di un sistema di gestione moderno. Alla luce di quanto sopra, diffidiamo formalmente questa Amministrazione a ripristinare entro quindici giorni dal ricevimento della presente una modalità di consegna più frequente e accessibile, che rispetti i principi minimi di efficienza e rispetto per i cittadini. In difetto, ci riserviamo di intraprendere le azioni necessarie presso le sedi competenti a tutela dei diritti degli utenti.“, conclude la lettera.

