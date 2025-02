“Moroloja. Da Fedra a Pasolini”: anteprima nazionale di Teatrodanza al Teatro Nuovo di Pisa

Written by admin• 11:04 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Sabato 8 febbraio, alle ore 21, il Teatro Nuovo di Pisa (Piazza della Stazione 16) ospita l’anteprima nazionale di “Moroloja. Da Fedra a Pasolini”, uno spettacolo di teatrodanza ideato e interpretato da Mattia Carlucci e Riccardo Cananiello della compagnia Mediterre di Roma. L’evento fa parte della rassegna “Calendario Popolare” diretta artisticamente da Francesco Salvadore.

Il termine “Moroloja” si è mantenuto fino a poco tempo fa in alcune zone del Sud Italia, indicandone il canto rituale e la figura della prefica, la donna che, dietro compenso, partecipava alle cerimonie funebri con canti e lamenti in onore del defunto. Un atto rituale e performativo che affonda le radici nella Grecia classica, con “mòira” (destino) e “logos” (discorso), ovvero “discorso sul destino”.

Lo spettacolo, attraverso la figura di Fedra, affronta le dinamiche della violenza di genere, mettendo al centro il corpo e la voce, in una danza continua nello spazio e nel tempo. Un susseguirsi ininterrotto di racconti, rimandi iconografici e movimenti che si sgretolano e si rinnovano, senza mai concedere una pausa. Vengono richiamati anche gli studi di Ernesto De Martino sui riti delle classi subalterne del Sud Italia, utilizzando registrazioni originali di lamenti funebri in griko di Salento, l’attittu sardo, fino a sonorità “world” contemporanee ed elettroniche. Il risultato è uno spettacolo che pone la verità cruda e presente davanti agli occhi dello spettatore, suscitando più domande che risposte. Una forma di teatrodanza che, pur affondando nel passato, diventa uno strumento per raccontare la violenza dei nostri tempi.

“Moroloja, cantare la morte è la cosa più antica del mondo e, in quanto tale, la più contemporanea di tutte – spiegano Carlucci e Cananiello. Ricostruendo l’iconografia sacra della passione di Cristo e il pianto di Maria, daremo voce alle questioni geopolitiche del Mediterraneo di oggi, mentre attraverso l’estetica queer ripercorreremo gli ultimi attimi di vita di Pier Paolo Pasolini, cercando di raccontare la violenza che segna la nostra quotidianità”.

Informazioni e biglietti:

Tessera annuale di Binario Vivo APS: 3 euro (necessaria per partecipare agli eventi del Teatro Nuovo). È possibile tesserarsi online tramite questo link.

Info e biglietti: Teatro Nuovo Pisa – Moroloja oppure su CiaoTickets.com

Botteghino del Teatro Nuovo: Piazza della Stazione 16, Pisa, aperto un’ora prima degli spettacoli, martedì dalle 10 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 19.

Tel: 3923233535, E-mail: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com

Prezzi biglietti:

Intero: 15 euro

Convenzionati e soci Coop: 13 euro

Studenti e personale Università di Pisa: 10 euro

