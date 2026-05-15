Disabilità animale, una giornata a Pisa tra cura, inclusione e benessere: esperti e testimonianze all’Università

Written by Redazione• 2:23 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Una giornata dedicata alla cura, all’inclusione e alla qualità della vita degli animali con disabilità. Sabato 16 maggio, dalle ore 10, il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa (Viale delle Piagge, 2) ospiterà l’iniziativa “La disabilità animale. Per restituire dignità, possibilità e cura agli animali con disabilità”, organizzata nell’ambito della 44ª edizione della Fiera di Sant’Ubaldo.

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della disabilità animale e offrire strumenti concreti a proprietari, volontari e professionisti, attraverso un’intera giornata di incontri, workshop e attività divulgative.

Nel corso dell’iniziativa saranno affrontati temi legati alla gestione clinica e al benessere degli animali con disabilità, con approfondimenti su terapie e percorsi di supporto come agopuntura, fisioterapia, ozonoterapia e alimentazione. Non mancheranno testimonianze dirette di famiglie e volontari impegnati ogni giorno nella convivenza e nell’assistenza ad animali con esigenze particolari.

Accanto ai seminari scientifici, il programma prevede anche una mostra fotografica, uno sportello informativo dedicato alle colonie feline e al soccorso animale, oltre ad approfondimenti sulla medicina trasfusionale veterinaria.

Per informazioni: Università di Pisa – evento completo

Last modified: Maggio 15, 2026