Montopoli torna al Medioevo: due giorni tra pellegrini, disfide e antichi mestieri

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- La 51ª edizione di “Montopoli Medioevo” torna sabato 13 e domenica 14 settembre a Montopoli in Val d’Arno, trasformando il borgo in un vero e proprio viaggio nel tempo. Quest’anno il tema centrale sarà “viaggi e pellegrini”, con un omaggio all’anno giubilare e alla via Francigena, lungo la quale approdavano anticamente pellegrini diretti a Roma.

Organizzata dalla Pro Loco di Montopoli con il sostegno del Comune, la manifestazione offrirà due giorni immersi in un’atmosfera medievale: giocolieri, giullari, artisti di strada, mercatini di antichi mestieri, laboratori per bambini e degustazioni delle specialità tipiche come i celebri ciaccini.

Tra gli appuntamenti più attesi, la cena medievale sotto la torre di San Matteo (sabato sera, su prenotazione) e la tradizionale Disfida con l’arco tra la Contrada di Santo Stefano e quella di San Giovanni (domenica alle 18 in Piazza II Giugno).

Il presidente della Pro Loco, Tommaso Salvadori, ha sottolineato:

“Questa edizione è speciale: vogliamo celebrare il legame di Montopoli con la Francigena e accogliere i pellegrini come accadeva secoli fa”.

In programma anche cortei storici, spettacoli, investiture e il nuovo “tiro del Paladino” dedicato ai più giovani. Durante la conferenza stampa è stato presentato anche il palio di quest’anno, firmato dall’artista montopolese Valentina Nacci.

Per l’occasione saranno disponibili navette gratuite per il centro storico, con partenze da Torre Giulia San Romano, via del Cimitero San Romano, via Dante 319 e Montopoli loc. Capanne.

