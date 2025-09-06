Written by Settembre 6, 2025 5:18 pm Montopoli in Val d'Arno

Montopoli tifa Carlotta!

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- A poco più di un anno dall’indimenticabile finale olimpica, la sala del consiglio comunale di Montopoli in Val d’Arno riapre le sue porte per accogliere tifosi e tifose della nazionale italiana di volley femminile. Domani, domenica 7 settembre, è in programma una visione collettiva della finale del campionato mondiale: Italia vs Turchia.

Nell’agosto 2024, proprio qui, tantissimi appassionati si erano riuniti per assistere alla storica vittoria olimpica contro gli Stati Uniti, culminata con la conquista della medaglia d’oro e una festa indimenticabile in piazza San Matteo.

Anche stavolta, l’appuntamento sarà un’occasione per sostenere insieme le Azzurre e, in particolare, la montopolese Carlotta Cambi, alla quale l’amministrazione comunale ha conferito la benemerenza civica per gli straordinari meriti sportivi.

