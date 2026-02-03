Montopoli in Val d’Arno accelera sulla transizione digitale: oltre 400mila euro di investimenti PNRR

Written by admin• 11:48 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Il Comune di Montopoli in Val d’Arno accelera sulla transizione digitale grazie a un piano di investimenti finanziato dai fondi del PNRR. Negli ultimi mesi l’Amministrazione ha messo in campo oltre 400 mila euro per modernizzare i servizi al cittadino e rinnovare l’infrastruttura tecnologica dell’ente.

La trasformazione ha riguardato in primo luogo i servizi digitali: completata l’integrazione con SPID e CIE per l’accesso ai portali comunali, il passaggio alla piattaforma PagoPA per i pagamenti online e l’adesione all’app IO, che consente ai residenti di ricevere notifiche, avvisi e scadenze personalizzate.

Per sostenere il cambiamento è stato rinnovato anche il parco macchine comunale: con un investimento di 33 mila euro sono stati acquistati 50 nuovi computer, migliorando l’efficienza operativa degli uffici.

«Uno dei primi impegni sulla digitalizzazione è stato chiudere i procedimenti avviati dall’amministrazione precedente», hanno dichiarato la sindaca Linda Vanni e l’assessora Kendra Fiumanò. La gestione tecnica dei sistemi informatici è stata affidata all’ingegner Andrea Chiavaccini, Responsabile della Transizione Digitale, con l’obiettivo di garantire continuità e coordinamento dei progetti.

Il prossimo passo riguarda il bando ministeriale “Risorse in Comune”, che ha già assegnato a Montopoli oltre 55 mila euro per la formazione del personale, la digitalizzazione della sala giunta e nuovi acquisti destinati a protezione civile, museo, biblioteca e Informagiovani (nella foto: Linda Vanni, Kendra Fiumanò e Andrea Chiavaccini).

Last modified: Febbraio 3, 2026