“Là dove c’era l’erba”: all’Università di Pisa un evento per i 60 anni de Il ragazzo della via Gluck

PISA- Nel febbraio 2026 ricorre il 60° anniversario de Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano, brano simbolo della musica italiana capace di raccontare, con sorprendente attualità, la trasformazione urbana e la perdita del verde.

Per l’occasione l’Università di Pisa, attraverso il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali e il Master in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico, promuove l’evento multidisciplinare “Là dove c’era l’erba. Il ragazzo della via Gluck: 60 anni di storia, città, ambiente e natura”, in programma venerdì 6 febbraio 2026, dalle ore 8.45, nell’Aula Magna del Dipartimento (via del Borghetto 80, Pisa).

L’iniziativa propone un confronto tra studiosi ed esperti sui temi di città, paesaggio, sostenibilità e rigenerazione urbana, mettendo in dialogo musica, memoria collettiva e cambiamenti ambientali. Dopo i saluti istituzionali, aprirà i lavori Jacopo Tomatis (Università di Torino) con un intervento su ecologia, spazi urbani e musica in Italia. Seguiranno contributi di Iginio Rossi, Ciro Degl’Innocenti, Fausto Manes e Marco Morabito; le conclusioni saranno affidate a Stefano Bocchi (Università degli Studi di Milano).

La partecipazione dà diritto a 4 CFP per Architetti P.P.C. e 0,375 CFP per Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Il programma completo è disponibile sul sito dell’Università di Pisa.

Last modified: Febbraio 3, 2026