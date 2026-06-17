Montopoli, al via la rivoluzione dei rifiuti: arrivano le assemblee pubbliche per i cittadini

Written by Redazione• 12:36 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI VALDARNO – È cominciata a inizio giugno la distribuzione dei nuovi sacchetti grigi a Montopoli in Val d’Arno, una rivoluzione che ha l’obiettivo di portare all’applicazione della tariffa puntuale. Per spiegare le date e i passaggi del cambiamento l’amministrazione comunale, insieme agli uffici del Comune e ai vertici di Geofor, ha organizzato due incontri pubblici il 23 giugno e il 22 luglio.

Il nuovo sistema – che riguarderà le abitazioni gli uffici e i negozi (escluse al momento le aziende e le attività turistiche e ricettive) – consentirà, alla fine della fase di sperimentazione, di calcolare i costi della bolletta in base all’effettiva produzione di rifiuto indifferenziato.

Queste le date. Per i mesi di giugno e luglio proseguirà la distribuzione dei nuovi sacchi grigi semitrasparenti, dotati di un codice identificativo collegato a ogni singola utenza. Ricordiamo che la distribuzione dei sacchetti avviene il martedì pomeriggio dalle 14 alle 18 in sala consiliare (nel palazzo comunale), il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18 allo sportello ambiente alla Pubblica Assistenza e il venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30 in sala consiliare. Dal primo ottobre 2026 scatterà la svolta definitiva: i rifiuti indifferenziati esposti in sacchi diversi da quelli ufficiali dotati di codice identificativo non saranno più ritirati. I conferimenti errati verranno segnalati come non conformi per i successivi accertamenti ispettivi.

Insieme ai nuovi sacchi, è stato potenziato il servizio al centro di raccolta comunale, dove possono essere conferiti anche le lettiere per i gatti e i pannolini/pannoloni.

«Siamo consapevoli che si tratti di una sfida culturale che tocca le abitudini quotidiane – commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessore Andrea Marino – per questo oltre alle lettere che stanno arrivando nelle case di tutti i cittadini e le cittadine del Comune sono state organizzate le prime due assemblee pubbliche sul territorio per chiarire ogni dubbio e accompagnare i cittadini in questo passaggio. Si tratta di una transizione necessaria per proteggere l’ambiente e allinearci ai parametri europei. Nessuno sarà lasciato indietro: le assemblee servono proprio a costruire insieme, un passo alla volta, una comunità più sostenibile e consapevole. Insieme possiamo fare la differenza».

Questi gli appuntamenti: (entrambi con inizio alle 21):

Martedì 23 Giugno: alla Pubblica Assistenza in Via Mattei a Capanne .

. Mercoledì 22 Luglio: al Circolo ENDAS in Via Gramsci a San Romano.

Last modified: Giugno 17, 2026