Monopattini, presto le nuove regole

Scritto da admin• 12:08 pm•

Intervento del consigliere dem Marco Biondi (Pd) perché il Comune non si faccia trovare impreparato

PISA – “Lo scorso Giugno – così scrive il consigliere del Pd, Marco Biondi – il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge per le modifiche al Codice della Strada. Il provvedimento, presentato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, prevede stringenti misure contro l’utilizzo di telefoni cellulari alla guida, il consumo di alcolici e stupefacenti oltre che per altre regole, come le nuove normative in tema di autovelox, le limitazioni per i neopatentati e in tema di bici e monopattini.

Questo provvedimento prima di entrare in vigore dovrà completare tutto l’iter parlamentare, con Camera e Senato che potranno apportare eventuali modifiche. L’intenzione del Governo è quello di arrivare alla sua approvazione definitiva entro i prossimi mesi.

Per quanto riguarda i monopattini, in particolare, le nuove regole del Codice della Strada impongono anche che, per circolare, tutti i monopattini dovranno avere una targa e un’assicurazione e, a prescindere dall’età, dovranno essere guidati indossando obbligatoriamente un casco omologato. Per chi circola senza assicurazione sono previste sanzioni da 100 a 400 euro. Obbligatori anche gli indicatori luminosi di svolta e freno: chi verrà sorpreso senza sarà multato con una sanzione da 200 a 800 euro. Modificate anche alcune norme di comportamento: divieto assoluto di circolazione contromano e sulle strade con limite superiore a 50 km/h. Per i monopattini in sharing, il gestore del servizio dovrà installare sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori delle aree cittadine in cui ne è consentita la circolazione. Inoltre, il nuovo codice della strada prevede un divieto di sosta selvaggia e sui marciapiedi.

Si tratta di provvedimenti – conclude Biondi – auspicati da tempo e che cambieranno molto le abitudini di tanti cittadini e che il Comune, affinché non si faccia trovare impreparato, dovrebbe incominciare a prenderne atto”.

