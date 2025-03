Ambiente, il Comune di Pisa è l’unico capoluogo toscano premiato a Napoli con il riconoscimento “Plastic Free”

Written by admin• 3:45 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

L’assessore Gambini: “Un traguardo che segna una tappa importante nel percorso virtuoso dell’amministrazione”

PISA – Il Comune di Pisa è uno dei quattro comuni toscani ad aver ricevuto il riconoscimento “Comuni Plastic Free”, un premio assegnato dall’organizzazione di volontariato Plastic Free Onlus dal 2019. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 8 marzo al Teatro Mediterraneo di Napoli, con il patrocinio del Parlamento Europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e del Comune di Napoli.

“L’importante riconoscimento ottenuto dalla città di Pisa testimonia l’impegno concreto dell’amministrazione comunale nella tutela dell’ambiente“, ha dichiarato l’assessore all’ambiente del Comune di Pisa, Giulia Gambini. “Questo impegno si realizza attraverso scelte amministrative mirate e una forte collaborazione con associazioni di volontariato e del terzo settore, che operano attivamente nella protezione ambientale. Il nostro percorso coinvolge non solo il gestore del servizio ma anche le associazioni e i cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali e promuovere comportamenti virtuosi. È essenziale far comprendere che la tutela dell’ambiente è un lavoro di squadra, dove ogni singolo gesto, anche quotidiano, ha un impatto significativo. I cittadini, ad esempio, con pratiche semplici come la raccolta differenziata, possono contribuire concretamente alla protezione dell’ambiente, evitando sprechi e facilitando il corretto riciclo.”

“Il lavoro con l’iniziativa Plastic Free, da anni attiva sul fronte dell’inquinamento da plastica, è incentrato sulla sensibilizzazione riguardo le micro e macroplastiche presenti nei mari. Le giornate di raccolta dei rifiuti organizzate sono azioni concrete che permettono ai cittadini di vedere da vicino gli effetti dei comportamenti scorretti, come l’abbandono dei rifiuti, che danneggiano l’ambiente e l’economia della città. Queste azioni di sensibilizzazione devono essere potenziate quotidianamente. L’amministrazione ha la responsabilità di fare la sua parte, ma la tutela dell’ambiente è un lavoro corale, in cui ognuno è chiamato a dare il proprio contributo.”

“Questo riconoscimento – ha concluso l’assessore Gambini – non è un traguardo, ma una tappa fondamentale del percorso che l’amministrazione comunale sta portando avanti per tutelare l’ambiente e il territorio, in collaborazione con associazioni come Plastic Free. È essenziale proseguire con politiche che vanno dalla sensibilizzazione alla gestione dei rifiuti, promuovendo l’economia circolare e facendo in modo che i rifiuti possano trasformarsi in risorse attraverso il riciclo e il conferimento agli impianti.“

