Modifiche servizio bus per l’incontro di calcio Pisa-Udinese

PISA Autolinee toscane informa che per consentire lo svolgimento dell’incontro di calcio Pisa – Udinese (ore 15), domenica 15 settembre saranno attuati dei provvedimenti alla circolazione, tra i quali la chiusura al traffico veicolare di via Piave, via Rindi, via XXIV Maggio (da via IV Novembre a via Rindi) via Contessa Matilde.

Sono pertanto previste modifiche e deviazioni di percorso, si veda l’avviso alla pagina: https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazioni-pisa-partita-calcio-149

