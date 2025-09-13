Alberto Gilardino: “Giocare a mente libera ed essere più cinici. Tramoni? Ha bisogno della scintilla per accendersi”

Written by admin• 11:57 am• Pisa SC, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Alla vigilia della sfida contro l’Udinese alla Cetilar Arena di domenica 14 settembre (ore 15), il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino ha parlato davanti a microfoni e taccuini presso la sala stampa “Passaponti” dell’Arena Garibaldi snocciolando i vari temi che ci accompagnano alla sfida con i friulani.

di Giovanni Manenti

MENTE LIBERA. “Sono molto contento e lo ribadisco di come i ragazzi lavorano e si impegnano durante la settimana e desidero che acquisiscano la giusta mentalità di andare a giocarsi le nostre possibilità con la mente libera sapendo che specie i più giovani hanno a disposizione una grossa occasione per mettersi in mostra“

PIU’ CINICI. “Dobbiamo sicuramente migliorare è nell’essere più cinici in fase realizzativa perché in Serie A non possiamo permetterci di non concretizzare“.

ESTEVES E VURAL TORNANO IN GRUPPO. “Queste due settimane hanno consentito di fare un ottimo lavoro con chi è rimasto a Pisa, così come abbiamo fatto delle valutazioni sullo stato delle condizioni fisiche di Marin Aebischer e Nzola che hanno giocato in Nazionale, valutazioni che saranno figlie dell’ultimo allenamento di oggi pomeriggio, mentre sono rientrati in gruppo sia Esteves che Vural che sono convocati ed andranno in panchina“.

SU TRAMONI. “Per Tramoni non dobbiamo fare riferimento al campionato scorso, in quanto la Serie A è tutta un’altra storia, ed anche se è vero che con la Roma ha giocato più a centrocampo, sono convinto che abbia bisogno solo di una scintilla per accendersi“.

SU NZOLA. “Nzola ha fatto un lungo viaggio e sono convinto della sua forza, potrà darci un grande contributo soprattutto sotto l’aspetto realizzativo”.

SUI NUOVI ARRIVI. “Lorran è dovuto tornare in Brasile per sbrigare problemi burocratici e Stengs ha lavorato bene, ma deve anche lui trovare la migliore condizione e domani ci sarà utile durante la partita“.

SUGLI AVVERSARI. “L’Udinese è una squadra che non scopriamo oggi essendo oltre 30 anno che fa la Serie A e comunque mi viene da sorridere a sentire definire la gara uno scontro salvezza quando ci sono ancora 108 punti in palio e noi dobbiamo solo preparare la partita al meglio con l’aiuto del nostro pubblico”.

LE CONDIZIONI DEI NUOVI. “Per quanto riguarda i due nuovi arrivi Lorran e Stengs, sono due giocatori che possono giocare tra le linee, con Stengs che ha delle ottime qualità tecniche sia di controllo palla che come visione di gioco e come posizione in campo è un centrocampista a tutto tondo, mentre Lorran, che ho visto poco e deve ovviamente ambientarsi, ha caratteristiche più offensive e può giocare anche come seconda punta, ed infine Albiol, che si sta allenando e non è chiaramente ancora in grado di giocare, mi ha stupito per la voglia che ha ancora di mettersi in gioco e poter dare un proprio contributo, non solo di esperienza”.

SULLA PRIMAVERA NERAZZURRA. “Per quanto concerne la Primavera, faccio un grosso in bocca al lupo ai ragazzi per il campionato che stanno per iniziare confermando di essere sempre molto attento ai giovani e non escludere che qualcuno di loro, se lo meriterà, possa essere aggregato alla prima squadra“.

Last modified: Settembre 13, 2025