Modifiche alla Linea 1+ di Autolinee Toscane: cambiamenti di percorso dal 17 febbraio 2025

Written by admin• 11:11 am• Attualità, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Autolinee Toscane comunica che, a seguito della chiusura di via delle Palanche per la costruzione della nuova rotatoria, al fine di facilitare l’accesso alla linea urbana 1+, come richiesto dal Comune di San Giuliano Terme (PI), verrà limitata la linea in corrispondenza della SS1 Aurelia, nel tratto tra l’intersezione con via Pietrasantina e la nuova rotatoria sud. Questo permetterà di servire anche le fermate nelle vicinanze dell’esercizio commerciale Conad di via Pietrasantina.

Per rispondere a tale richiesta, Autolinee Toscane ha effettuato delle misurazioni di percorrenza e ha valutato la criticità legata all’immissione dei bus di linea da via Pietrasantina sulla SS1 Aurelia. Dalle rilevazioni è emerso che potrebbero verificarsi alcune disfunzioni nel servizio, relative al mantenimento della frequenza della linea (10 minuti).

Tuttavia, in conformità con quanto stabilito dal Gruppo Tecnico Territoriale, Autolinee Toscane informa che a partire dal 17 febbraio 2025 verranno apportate le modifiche di percorso richieste per la Linea 1+.

Pertanto, dal 17 febbraio 2025, la Linea 1+ effettuerà un’inversione di percorso sulla SS1 Aurelia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Pietrasantina e la nuova rotatoria sud, nel comune di San Giuliano Terme (PI).

Autolinee Toscane precisa che tali modifiche saranno attuate in via sperimentale e, qualora dovessero verificarsi irregolarità significative nel servizio, verrà ripristinato l’assetto precedente (inversione bus presso il cimitero suburbano) della Linea 1+. Eventuali modifiche verranno prontamente comunicate all’utenza e agli enti interessati.

Last modified: Febbraio 13, 2025