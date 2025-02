Primo incontro del ‘Café Philosophique’ a Pomaia: riflessioni sulla felicità

Written by admin• 11:15 am• Eventi/Spettacolo, Pisa, Santa Luce

SANTA LUCE – Venerdì 14 febbraio, dalle 18 alle 19.30, presso il circolo della frazione di Pomaia, si terrà il primo incontro del ciclo “Le Café Philosophique”, una serie di appuntamenti collettivi in cui il metodo filosofico stimola la creazione di una comunità in dialogo. Il primo tema trattato sarà “Possiamo essere felici?”.

Dopo i saluti istituzionali della sindaca Giamila Carli, il progetto sarà presentato da Patrizio Loprete, assessore alla cultura. La discussione sarà moderata da Giacomo Brucciani, formatore e docente di filosofia e storia. Ogni mese, l’incontro si concentrerà su un tema diverso, offrendo l’opportunità di riflettere filosoficamente, anche senza essere esperti del settore.

“Il Caffè Filosofico ha l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla riflessione su temi importanti, utilizzando una metodologia filosofica che promuove il dialogo – spiega l’assessore Loprete. Lo scopo è che le persone si confrontino in maniera reale, seguendo delle regole. Ogni partecipante avrà un massimo di 3 minuti per esprimere il proprio pensiero, senza interruzioni, garantendo spazio per ogni intervento. Si promuoveranno opinioni ragionevoli e non violente. Il Caffè Filosofico è un esercizio di ascolto attento, lontano dalla dialettica conflittuale che spesso caratterizza i social media o i mass media, per favorire un dialogo autentico che ci faccia sentire parte di una comunità. Alla fine di ogni incontro, speriamo di uscire con una maggiore consapevolezza sul tema trattato, riducendo i pregiudizi e, forse, aumentando i dubbi, che sono il motore del vero pensiero critico.”

Last modified: Febbraio 13, 2025