Modifiche al servizio di Autolinee Toscane durante le vacanze Natalizie 2024

PISA- Autolinee Toscane comunica che, dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 (compresi), durante le vacanze natalizie e la chiusura delle scuole, sarà attivo il servizio senza scuole. Pertanto, le seguenti linee scolastiche non saranno in servizio:

Urbano Pisa: Linee 18, 71, 81, 160

Extraurbano: Linee 181, 182, 220, 280, 291, 340, 370, 375, 440, 781, 782

Nei giorni di mercoledì 25 dicembre (Natale) e mercoledì 1 gennaio (Capodanno), sarà in vigore il servizio festivo ridotto, con il seguente piano:

Urbano Pisa: Linee 1+, 2, 3+, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 26, 190

Extraurbano: Linee 30, 180

Le corse si svolgeranno dalle 08:00 alle 20:30, con sospensione tra le 13:00 e le 15:30.

Per il venerdì 26 dicembre (Santo Stefano) e il lunedì 6 gennaio (Epifania), così come per domenica 29 dicembre e domenica 5 gennaio, sarà in vigore il normale servizio festivo.

Il martedì 31 dicembre (San Silvestro), il servizio seguirà l’orario “senza scuole”, con le seguenti eccezioni:

Urbano Pisa:

Linea 10: soppressione corsa con partenza da Calambrone alle 21:53, arrivo a Pisa alle 22:41

Linea 20: soppressione di tutte le corse dopo le 21:00

Linee 21 e 22: interamente soppresse

Extraurbano:

Linee 400, 410, 430, 460, 500, 750, 780: soppressione di tutte le corse dopo le 20:00.

Last modified: Dicembre 17, 2024