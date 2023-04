Michele Mignani: “Il Pisa è una delle squadre più forti del campionato: si giocherà la promozione ai play-off”

Scritto da admin• 11:25 am• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Bari Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa prima della gara dell’Arena Garibaldi, che vedrà la propria squadra opposta al Pisa, domenica 23 aprile, ore 16,15. Queste le sue parole che abbiamo ripreso da Tuttobari. com”.

di Maurizio Ficeli

Sulla squadra nerazzurra. “Il Pisa è una delle squadre più forti del campionato che si giochera’ la promozione con i playoff. Già lo scorso anno sono arrivati in finale,con mister D’Angelo che ha fatto un grande lavoro“.

Sulla gara: “Si tratterà di un incontro fra due squadre che hanno ambizione, vogliono cercare di stare in alto e che hanno dimostrato di poter essere forti e competitive“.

Situazione giocatori disponibili: “Se escludiamo Scheidler e Maiello, gli altri calciatori stanno tutti bene. Il francese è quasi in fondo al percorso di recupero, Maiello stiamo cercando di recuperarlo più velocemente possibile, compatibilmente con il problema che ha avuto“.

Sulla lotta per la Serie A: “Il Bari, così come il Frosinone, è una sorpresa, una squadra che ha vinto il campionato di Serie C ed ha provato a mantenere la colonna vertebrale dello scorso anno. Poi ci sono tante compagini che partono con un obiettivo e deludono, sia nel bene che nel male le responsabilità sono condivise, gli allenatori non sono gli unici responsabili quando le cose vanno male ma non gli vanno dati tutti i meriti quando fanno bene“.

