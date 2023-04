Luca D’Angelo: “I ragazzi stanno bene, il momento negativo non dipende dal modulo”

Scritto da admin• 1:05 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia dell’importantissima sfida tra Pisa e Bari in programma domenica 23 aprile alle ore 16.15 ha parlato davanti a microfoni e taccuini mister Luca D’Angelo.

di Giovanni Manenti

SUGLI AVVERSARI: “Il Bari sta facendo molto bene, si sta giocando la Promozione diretta e gioca con l’entusiasmo della neopromossa, mentre noi saremo al completo al netto di Beruatto squalificato e di Tourè e De Vitis infortunati“.



BALLOTTAGGI. “Per la sostituzione di Beruatto, Esteves è uno delle scelte, ma non so se ha ancora i 90′ nelle gambe, mentre la risposta rispetto a domenica non la devono dare solo i giocatori ma tutti noi, me compreso, perché la società ed i tifosi lo meritano, e non vale il discorso che ci attendono cinque finali, perché ciò deve valere sin dalla prima giornata e quale sia la forza della squadra lo hanno dimostrato le tredici giornate di imbattibilità e noi dobbiamo ritrovare la determinazione di quel periodo“.



IL MOMENTO. “Da un punto di vista fisico i ragazzi stanno bene, non credo sia solo un aspetto mentale, ma solo di difficoltà che dobbiamo superare tutti insieme, non credo che la differenza rispetto al girone di andata per quanto riguarda le reti realizzate dipenda dal modulo così come dagli interpreti”. “Il fatto che Tramoni stia giocando meno non riduce la mia considerazione sul giocatore e domani può giocare sia dall’inizio che a partita in corso, mentre Gliozzi non vive un momento felice, ma sono cose che capitano nel corso di un campionato, pur facendo una buona stagione ancorché per le sue qualità potrebbe anche fare meglio“.



INFORTUNI E RECUPERI. “Le condizioni di Tourè vengono monitorate giorno dopo giorno, lui stesso è un combattente e non vede l’ora di poter rientrare, mentre Torregrossa sapevamo che aveva un minutaggio inferiore all’ora di gioco, ma questa settimana si è allenato bene con grande intensità e spero quindi che possa darci quei 60′ di alto livello di cui abbiamo sicuramente bisogno“.

UN PASSATO DA EX COMPAGNI. “Con il mister del Bari Mignani siamo stati compagni di squadra e ne conservo un ottimo ricordo, sia come giocatore che come uomo e sono contento, che stia facendo molto bene, così come ringrazio il Mister Osvaldo Jaconi per le belle parole spese sia per me che per Mignani“.

SU MOREO. “Sono contento che Moreo stia crescendo, del resto non sta facendo altro che confermare le sue qualità, che tutti conosciamo e non ci dobbiamo dimenticare che aiuta anche molto in copertura, oltre al fatto che ad un giocatore deve essere dato anche il tempo di ambientarsi in una nuova società e con nuovi compagni di squadra“.

