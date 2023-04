La Giornata Mondiale della Terra per la salvaguardia del pianeta

Scritto da admin• 8:23 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Il 22 aprile ricorre la Giornata mondiale della Terra (Earth Day) che le Nazioni Unite hanno istituito per celebrare l’ambiente e la salvaguardia del pianeta un giorno dopo l’equinozio di primavera.

E anche l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana celebra questa giornata con un omaggio fotografico estemporaneo e spontaneo alla bellezza dei parchi verdi dei due presidi ospedalieri di Santa Chiara e Cisanello. Scorci bellissimi e suggestivi con alberi maestosi e di alto fusto, aiuole, siepi, fioriture ovunque, catturati dall’obiettivo di alcuni dipendenti per ricordare il contributo fondamentale della natura e delle piante alla salvaguardia della salute, in un luogo come l’ospedale deputato alle cure. Senza contare il beneficio che deriva solo dall’osservare tanta bellezza. Ricordiamoci tutti di proteggere la natura e rispettare l’ambiente.

