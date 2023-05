Michele Conti: “Avanti per altri cinque anni per la nostra Pisa”

Scritto da admin• 10:01 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – E’ un bagno di folla quello che accoglie il Sindaco uscente Michele Conti, allorché si presenta in una Piazza Chiara Gambacorti gremita dai sostenitori della sua coalizione con bandiere e magliette rossocrociate, simbolo di Pisa, unitamente a palloncini bianchi e rossi, per la conclusione della campagna elettorale in vista del Ballottaggio con il candidato della coalizione di Centrosinistra Paolo Martinelli, previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio prossimi.

di Giovanni Manenti

Salito sul palco posto al centro della Piazza, Michele Conti ha visto precedere il proprio intervento dalle testimonianze di diversi comuni cittadini ai quali la giornalista Francesca Petrucci ha rivolto la medesima domanda, ovvero “Perché votare Michele Conti??”, ottenendo le più disparate risposte, tutte incentrate sul buon lavoro svolto in questi cinque anni di Amministrazione, con alcuni particolari riferimenti legati ai lavori svolti che hanno reso una Pisa migliore e più vivibile ed attrattiva, al pari dei bonus famiglia messi a disposizione, al completamento dei lavori a corredo del People Mover, ma anche l’interesse rivolto alle periferie, in precedenza dimenticate.

Prendendo quindi la parola, il Sindaco uscente non ha potuto pertanto fare a meno: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questi mesi di Campagna Elettorale e, soprattutto, negli ultimi quindici giorni fra il primo turno ed il ballottaggio recandoci in ogni quartiere, dal Centro Storico alle periferie compreso il Litorale, come abbiamo fatto in tutti questi cinque anni per cercare di dare quelle risposte alle richieste dei cittadini e che hanno fatto sì che Pisa sia profondamente cambiata, una circostanza che ci viene riconosciuta anche dai nostri avversari politici, coinvolgendo tutte le zone della città, nessuna esclusa“.

“E’ a tutti noto“, prosegue Conti, “che quindici giorni fa non è stato raggiunto l’obiettivo della mia conferma per soli 15 voti nonostante oltre 20mila pisani abbiano votato per la nostra Coalizione composita, formata dai partiti del Centrodestra ma soprattutto dalle Liste Civiche che hanno contribuito per il 20%, una percentuale mai vista che è stata giustamente posta in risalto dai media e per la quale mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che si sono messi a disposizione, ognuno con la propria professionalità ed esperienza di vita sprigionando quella grande forza che ancora una volta toglie da Pisa quella cappa che l’ha costretta per 40 anni“.

“La nostra Amministrazione“, incalza il Sindaco, “sin dal 2018 ha iniziato un percorso che ha liberato moralmente Palazzo Gambacorti, in quanto la città è stata per anni condizionata da logiche fiorentine senza mai riuscire a mettere tutti attorno ad un tavolo proprio perché soprattutto un Partito doveva arrogarsi il diritto di condizionare la vita dei cittadini, basti pensare alle scelte fatte nel passato, primo fra tutte il People Mover che ha determinato l’eliminazione di un sistema ferroviario che arrivava sino all’Aeroporto per generare una struttura che genera perdite per l’Amministrazione Comunale e che ci siamo trovati a cercare di gestire, il tutto in quanto si doveva sottostare alle direttive provenienti da Firenze, cosa che con la nostra Giunta non si è verificato, pur dialogando con tutte le realtà vicine, i Comuni della costa ed il Capoluogo regionale stesso, ma in un’ottica in cui fosse prioritario il bene della città, anteponendo gli interessi di Pisa a quelli politici”.

“In questa ottica“, insiste Michele Conti, “avete visto come proprio in queste ore di Campagna Elettorale i nostri competitors vogliano trasformare la città in un Laboratorio Politico da far utilizzare a Roma andando magari a raccontare una condizione che per Pisa ha rappresentato una iattura per mezzo secolo, ribadendo con forza come non sia accettabile anteporre motivi politici all’interesse della città, non essendo corretto per tutti coloro che ogni giorno vanno al lavoro ed è per questo che abbiamo la possibilità, il 28 e 29 prossimi, di continuare l’esperienza iniziata nel 2018 che ha visto un cambio di marcia caratterizzato dalle grandi opere realizzate unitamente alle manutenzioni ordinarie ed alle asfaltature tanto criticate, ma che mancavano da 50 anni, senza dimenticare le Aree verdi, i Parchi, la Pista Ciclopedonabile, il Ponte di Riglione, la piantumazione di alberi e la riqualificazione della Stazione che è ancora in corso, nonché gli interventi posti in atto sul sistema delle Case Popolari caratterizzato da 3000 alloggi abbandonati per 40 anni, una vergogna unica alla quale, con tanta buona volontà, siamo riusciti ad assegnare una casa ogni settimana ad un cittadino che ne avesse i requisiti od il bisogno, sottolineando come in passato fossero stanziati a bilancio 100mila €uro annui per le manutrenzioni. da noi portati a 5milioni in questo primo periodo di amministrazione, con l’impegno di fare altrtettanto in caso di nostra conferma. Ecco perché – conclude Conti, “rivolgo il mio appello ai cittadini di confermare la fiducia alla nostra coalizione, affinché possa portare avanti tutti quei progetti in corso e già finanziati per oltre 150milioni di €uro che contribuiranno a rendere la nostra città sempre più accogliente in un’ottica futuribile tale da esaltare le grandi eccellenze nei settori medico, universitario e culturale che la caratterizzano e far sì che Pisa diventi sempre più un polo di attrazione per studenti, professionisti e turisti così da poter altresì rilanciare un’economia che ha dovuto soffrire, al pari del resto del Paese, il drammatico periodo legato all’emergenza sanitaria ed anche nel quale l’Amministrazione ha fatto la sua parte nel cercare, negli incontri svolti in Prefettura, di limitare al minimo indispensabile il blocco delle attività, consentendo la prosecuzione dei lavori della pista ciclabile da San Piero a Marina di Pisa e di riqualificazione di Piazza delle Baleari“.

Last modified: Maggio 26, 2023