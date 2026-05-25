Written by Redazione• 6:56 pm• Cascina, Attualità, Pisa, Politica, Politica

CASCINA – Michelangelo Betti riconfermato sindaco di Cascina: sarà ancora lui a guidare il comune in provincia di Pisa.

Betti ha ottenuto circa il 55% dei voti al primo turno e quindi non si andrà al ballottaggio.

Donatella Legnaioli, ex deputata, non ha raggiunto neppure il 25% a capo della lista di centro destra.

Le civiche dell’ex vice sindaco Dario Rollo si sono fermate a circa 17%.

“Questo voto riporta alla vittoria il centro sinistra al primo turno che mancava dal 2011 – afferma Michelangelo Betti appena dopo la sua riconferma – Segno che la coalizione ha ritrovato la sintonia con la comunità di Cascina. Si parte con altri cinque anni di progetti nuovi. Adesso ci prendiamo qualche giorno di festeggiamenti, ringrazio Giulia che mi ha affiancato in queste settimane e i candidati e le liste ed i partiti che mi hanno sostenuto, oltre ai volontari che si sono dati da fare con i vari banchetti in città. Molte sono state le iniziative pubbliche“, conclude Betti.

Last modified: Maggio 25, 2026