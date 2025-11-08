Michel Aebischer: “Vittoria meritata e questa squadra può ancora crescere”

Written by admin• 10:19 am• Pisa SC

PISA – Anche contro la Cremonese Michel Aebischer si è rivelato uno dei migliori in campo e con Akinsanmiro ha rappresentato una vera e propria diga di centrocampo.

di Antonio Tognoli

“Contro la Cremonese è stata una vittoria meritatissima, la prestazione era la cosa più importante. Oggi è arrivata anche la vittoria, siamo riusciti a segnare in casa. Non importa chi è in campo, ma cosa vogliamo e possiamo fare, noi siamo un gruppo unico, in campo credo che si nota, chiunque giochi fa il suo e parla la stessa lingua. Questa è una vittoria importante che ci aiuta tanto. La squadra è in crescita, teniamo meglio la palla, chiudiamo meglio. Abbiamo ancora tanta strada davanti e questa squadra può ancora migliorare“.

