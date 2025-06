Mezzogiorno vincitrice del Gioco del Ponte 2025: la parola ai capitani

Written by admin• 8:11 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Al termine di ogni combattimento, abbiamo raccolto i commenti dei capitani delle squadre di Mezzogiorno vincitrice del Gioco del Ponte 2025. Al di là del risultato sono stati combattimenti intensi che hanno entusiasmato entrambe le tifoserie.

di Maurizio Ficeli

Il primo combattimento non è iniziato bene per la parte australe, che ha opposto i Dragoni a Santa Maria, ma il capitano Luca Dini non ne fa un dramma. Questa il suo commento: “Abbiamo fatto il combattimento che volevamo e che avevo chiesto ai ragazzi. Le prospettive le vedo buone, del resto avevamo 15 ragazzi nuovi, li ringrazio e con essi la magistratura di San Marco per l’aiuto che ci ha dato“.

Il secondo combattimento ha visto opposti i Delfini ai Mattaccini ed è stata una vittoria storica quella degli uomini di Marco Falugi, dopo 10 minuti e 48 secondi, che non avevano mai vinto contro la squadra di Porta a Lucca. Falugi commenta: “Abbiamo affrontato gli avversari che volevamo, anche perché un ragazzo di quella squadra aveva chiamato uno dei nostri dicendogli in maniera irridente perché aveva scelto proprio i Delfini. Questa vittoria è la risposta“. Si parte con il risultato di parità fra le due parti con il terzo combattimento che ha visto opposto Sant’Antonio contro Calci. Sant’Antonio che cede dopo quasi 25 minuti, vendendo cara la pelle. E Tramontana si riporta sul vantaggio di 2 a 1. Al termine il commento di capitano Massimo Balducci è comunque assolutamente positivo e ne spiega il perché: “Abbiamo combattuto contro un avversario fortissimo. L’unico rammarico è non essere riuscito a schierare una squadra al completo ,ma malgrado ciò abbiamo retto bene. Complimenti ai miei ragazzi “. Mezzogiorno che in seguito ha schierato la squadra dei Leoni contro il San Michele. Il combattimento non è durato però molto ed i Leoni escono sconfitti dal San Michele e Tramontana va sul vantaggio di 3 a 1. Grande l’amarezza del capitano Alessio Del Cistia, che molto gentilmente, declina l’invito a rilasciare dichiarazioni: “Scusate, cercate di capire l’amarezza è tanta che non me la sento di fare dichiarazioni“.

Altro combattimento ha visto il San Marco accorciare le distanze per 3 a 2 sconfiggendo i Satiri. Ecco il commento chiaramente soddisfatto del capitano Jonathan Rosellini: “Abbiamo vinto contro un avversario di fascia inferiore, che può crescere e che ha provato a reagire. Tutte le vittorie portano ovviamente soddisfazione, vediamo come andrà a finire“.

Si conclude la” regular season “dei combattimenti con San Martino che batte San Francesco e riporta in parità la situazione portando Mezzogiorno alla “bella”. Purtroppo non abbiamo potuto raccogliere alcun parere dei vincitori perché chi guida il San Martino è da sempre restio a rilasciare dichiarazioni. Non ne capiamo i motivi ma rispettiamo le loro decisioni. Si va quindi alla “bella” con la Nazionale di Mezzogiorno guidata da capitano Marco Santopadre, che al suo esordio porta la parte australe alla vittoria del Gioco del Ponte per il secondo anno consecutivo. E che festa sia!!

Fonte Foto Comune di Pisa

Last modified: Giugno 29, 2025