Metalmeccanici in sciopero in Provincia di Pisa

Yari Casucci: “Se la situazione non cambierà a marzo faremo altre otto ore di sciopero”

FORNACETTE – Mercoledì 19 febbraio i metalmeccanici della Provincia di Pisa hanno nuovamente incrociato le braccia per il mancato rinnovo del contratto nazionale davanti all’azienda Asso Werke di Fornacette, manifestando per le vie del centro, fino alla Casa del Popolo. Un azione sindacale unita, che ha visto protagonista la FIM Cisl di Pisa, la Fiom e la Uilm.

“Dopo l’incontro dell’11 febbraio scorso a Roma tra Federmeccanica e Assistal, dove non si è trovato un punto di incontro alle nostre proposte – afferma Yari Auli Casucci responsabile territoriale FIM Cisl di Pisa – abbiamo deciso di incrociare nuovamente le braccia perché la situazione è molto delicata e chi ne subisce sono solo lavoratrici e lavoratori, che attendono il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto a giugno. Federmeccanica e Assistal continuano a trincerarsi dietro le loro “contro-piattaforma” respingendo le richieste di FIM, FIOM e UILM votate dalle lavoratrici e dai lavoratori. Serviva un azione piuttosto forte e così è stata. Se la situazione non cambierà non intendiamo fermarci e faremo ulteriori otto ore di sciopero entro il mese di marzo“, conclude Casucci della FIM CISL.

