Messa in sicurezza dell’incrocio tra Via San Iacopo e Via delle Palanche. Mazzarri (Consigliera Civica) sollecita interventi concreti dopo gli annunci

Written by Redazione• 10:44 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – A seguito delle continue e preoccupate segnalazioni di tanti cittadini e cittadine sulla pericolosità dell’incrocio tra Via San Iacopo e Via delle Palanche — da tempo teatro di troppi incidenti stradali — torna ad accendersi il dibattito sulla sicurezza viaria a San Giuliano Terme.

​In merito alla questione interviene la consigliera comunale civica Elisabetta Mazzarri: “È noto che la lista civica di maggioranza San Giuliano Terme Futura si sia fatta promotrice di incontri con la Provincia di Pisa. Nello specifico hanno portato la questione al tavolo provinciale con il consigliere Matteo Puccioni che ha riconosciuto la pericolosità del nodo viario, prospettando come soluzione l’installazione di un semaforo. Tuttavia, ad oggi, nonostante i tavoli istituzionali, i contatti avviati e le dichiarazioni di intenti, la criticità e la pericolosità dell’incrocio permangono del tutto inalterate, con forte ed ovvia preoccupazione da parte di residenti e automobilisti. Auspico che accendere nuovamente i riflettori su questo tema sia di stimolo decisivo per far avanzare il confronto dai tavoli politici ai cantieri veri e propri. Oltre a segnalare formalmente il problema a chi di dovere, chiedo che le disponibilità espresse si trasformino rapidamente in atti operativi: la tutela dei cittadini che percorrono quotidianamente Via San Iacopo e Via delle Palanche non può più attendere“.

Last modified: Settembre 30, 2026