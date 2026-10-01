Dal caos del presente al fuoco del Vesuvio: NavigArte OFF apre a Fauglia

Written by Redazione• 10:16 am• Fauglia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

Venerdì 2 ottobre al Teatro Comunale una doppia proposta di danza contemporanea con CON.COR.D.A./Movimentoinactor e Movimento Danza.

FAUGLIA – Le inquietudini del presente e la memoria industriale di Napoli si incontrano sul palco del Teatro Comunale di Fauglia. Venerdì 2 ottobre alle 21.15 prende il via la quinta edizione di NavigArte OFF Fauglia, il festival internazionale di danza diretto da Flavia Bucciero, con due spettacoli dedicati alla crisi e alla trasformazione.

Ad aprire la serata sarà “Noi siamo Caos”, produzione di CON.COR.D.A./Movimentoinactor con coreografia di Flavia Bucciero, secondo capitolo della trilogia “Dei tempi che furono… dei tempi che saranno”. Guerre, cambiamento climatico, violenza di genere e disuguaglianze attraversano un lavoro nel quale il disordine diventa anche una possibilità di cambiamento.

Cinque interpreti – Alice Covili, Iolanda Del Vecchio, Leila Ghiabbi, Marco Della Corte e Fausto Paparozzi – costruiscono un paesaggio di tensioni, ironia e straniamento, sulle musiche di Beethoven, Vivaldi e Bartók, con interventi elettronici di Antonio Ferdinando Di Stefano.

A seguire, la compagnia napoletana Movimento Danza presenterà “Il Fuoco del Vesuvio”, coreografia di Gabriella Stazio. Lo spettacolo nasce dal ricordo del fuoco incandescente dell’altoforno dell’Italsider di Bagnoli, osservato dalla coreografa durante una visita scolastica, e dal suo legame con il Vesuvio.

Il fuoco diventa una metafora del corpo: una forza capace di distruggere, ma anche di generare energia e trasformazione. In scena Valeria D’Antonio, Luigi De Stefano, Sonia Di Gennaro, Francesca Gifuni e Christian Pellino, con musiche originali di Luigi Stazio e brani degli Almamegretta. Il sound design è di Francesco Giangrande; i video, realizzati nell’ex area Italsider, si avvalgono della consulenza di Pappi Corsicato.

La rassegna nasce da un’idea del Consorzio Coreografi Danza d’Autore, in collaborazione con il Teatro dell’Aglio. L’edizione è sostenuta dalla Regione Toscana, con la collaborazione del Comune di Fauglia, del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa e di RAT – Residenze Artistiche della Toscana.

Biglietti: 10 euro intero, 8 euro per studenti universitari e 5 euro per studenti delle scuole di danza, musica e teatro. Informazioni e prenotazioni su www.teatrodifauglia.it, all’indirizzo info@teatrodifauglia.it o via WhatsApp al 375 5615955. Prevendite su TicketOne.

Last modified: Ottobre 1, 2026