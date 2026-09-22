Merito e mobilità sociale, alla scuola Sant’Anna la giornata conclusiva del progetto MERITA

Written by Redazione• 12:44 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il merito, la mobilità sociale e l’orientamento universitario come strumento di equità saranno al centro della giornata conclusiva del progetto PNRR “MERITA – La rete per il talento”, in programma giovedì 24 settembre alle 10.00 nell’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare la nuova edizione di MeMo, il programma di orientamento rivolto a studentesse e studenti con buoni risultati scolastici che saranno i primi della propria famiglia a conseguire una laurea, i cosiddetti first generation students. Per loro l’accesso all’università rappresenta non soltanto una scelta formativa, ma anche una concreta opportunità di mobilità sociale.

Nel corso della mattinata sarà sottoscritto un nuovo accordo tra le cinque istituzioni universitarie che hanno costituito la rete MERITA – Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Collegio Superiore dell’Università di Bologna, Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova e Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza Università di Roma – e l’Università Bocconi. L’obiettivo è ampliare le opportunità di accesso agli studi universitari e consolidare un modello nazionale di orientamento ispirato ai principi dell’articolo 34 della Costituzione.

Il convegno sarà aperto da un videomessaggio della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Seguiranno gli interventi dei rettori, delle direttrici e dei direttori delle istituzioni coinvolte, che illustreranno risultati, esperienze e prospettive del progetto.

Durante l’iniziativa sarà presentato anche il volume Merito e mobilità sociale. L’orientamento come leva di equità. Sfide e percorsi per la first generation universitaria, curato dalla coordinatrice di MERITA Sara Barsanti e dalla professoressa Sabina Nuti. Alla presentazione seguirà un confronto con Marta Cartabia dell’Università Bocconi sul ruolo dell’orientamento nel contrastare gli ostacoli economici, culturali, informativi e territoriali che possono condizionare le aspirazioni e le scelte dei giovani.

Sul tema dei first generation students interverrà inoltre Marco Romito, professore associato dell’Università di Milano-Bicocca. A condurre e moderare il convegno sarà la giornalista Claudia Vanni.

Last modified: Settembre 22, 2026