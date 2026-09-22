A Pisa arriva l’Enel Energy Bar: incontro sull’efficienza energetica

Written by Redazione• 12:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Arriva a Pisa l’Enel Energy Bar, il nuovo format di eventi organizzati negli Enel Store per offrire ai cittadini un’occasione di confronto sui temi dell’energia. L’appuntamento è in programma giovedì 24 settembre alle 18.00, presso l’Enel Store di via di Sterpulino 1/A, nella zona di Ospedaletto.

L’iniziativa fa parte di un ciclo di incontri promosso su tutto il territorio nazionale per approfondire, insieme agli esperti del settore, argomenti come l’efficienza energetica, i consumi consapevoli e le soluzioni smart per la casa.

Al centro del workshop pisano ci sarà l’efficientamento energetico. Gli esperti forniranno consigli per aiutare le famiglie a monitorare e ridurre i consumi e, di conseguenza, la spesa in bolletta. Sarà inoltre presentato Enel Lumiè, il simulatore che consente di misurare, controllare e ottimizzare l’efficienza energetica nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro.

A dialogare con i partecipanti saranno Massimiliano Perilli di Global Services, partner di Enel che gestisce lo Store di via Sterpulino, e Irene Magli, responsabile del punto vendita ed esperta di efficienza energetica. Saranno presenti anche i rappresentanti territoriali di Enel Energia.

L’incontro illustrerà le opportunità per rendere più efficienti le abitazioni e ottimizzare i consumi, anche attraverso l’utilizzo di prodotti ad alta efficienza energetica, con benefici economici e ambientali.

In Toscana sono presenti circa 90 Enel Store, a disposizione dei cittadini per informazioni e assistenza sulle forniture di luce, gas e fibra e sulle soluzioni per l’efficienza energetica.

Last modified: Settembre 22, 2026