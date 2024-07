Mercato Pisa. Semper e Bonfanti, trattative avanzate

Scritto da Antonio Tognoli• 11:23 pm• Pisa SC

PISA – Due colpi in arrivo per Filippo Inzaghi. Sembrano infatti avanzate le trattative per gli acquisti di Adrian Semper, 26 anni il portiere croato, nell’ultima stagione a Como cresciuto nella Dinamo Zagabria già con un gettone d’esordio in Champions con i biancorossi. Fu il Chievo a farlo esordire nella massima serie, poi Genoa e Como nella sua carriera. Nicolas sembra destinato lontano da Pisa.

In difesa invece potrebbe arrivare a Pisa Giovanni Bonfanti dall’Atalanta. Sembra che la dirigenza nerazzurra sia a lavoro e abbia convinto il giocatore, ma adesso c’è da convincere anche la società.

Last modified: Luglio 21, 2024