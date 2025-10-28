Menopausa e salute femminile: grande partecipazione al corso dell’ASL Toscana nord ovest sul ruolo dei consultori

Written by admin• 1:46 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Si è concluso nei giorni scorsi a Pisa il corso di formazione “L’importanza della menopausa nell’evoluzione della donna: il ruolo del consultorio”, promosso dall’Unità Operativa Attività Consultoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest. L’iniziativa, che si è svolta nel mese di ottobre, ha coinvolto oltre 120 professionisti tra medici, ostetriche, psicologi e assistenti sociali attivi nei consultori aziendali.

«La menopausa è una fase evolutiva che riguarda una parte sempre più ampia della popolazione femminile – spiega Rosa Maranto, responsabile aziendale per le attività consultoriali – e sta ricevendo oggi una visibilità mediatica senza precedenti. È fondamentale che i professionisti dei consultori, primi interlocutori delle donne in età post-fertile, condividano conoscenze e strumenti aggiornati per offrire un’assistenza completa e consapevole».

Il corso ha approfondito aspetti clinici, psicologici e relazionali della menopausa: dall’approccio ai sintomi fisici, con un’attenzione alle modifiche dello stile di vita e alle terapie farmacologiche e non farmacologiche, fino al ruolo dello psicologo consultoriale nel supporto emotivo. Un focus particolare è stato dedicato alle tematiche sessuologiche e al percorso aziendale di medicina integrata rivolto alle donne in menopausa oncologica.

All’incontro hanno partecipato numerosi esperti delle attività consultoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest, insieme a Roberto Marrai, direttore dell’area Ostetricia e Ginecologia del Dipartimento Materno-Infantile dell’ospedale di Massa, affiancato da Nicoletta Spirito e Veronica Giacché.

Sono intervenute inoltre Maria Alessandra Panozzo, responsabile dell’ambulatorio di omeopatia ginecologica dell’ASL, e Tiziana Fidecicchi dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, che ha presentato casi clinici.

L’incontro ha ospitato anche Andrea Riccardo Genazzani, già presidente della International Menopause Society e membro del Committee on Women at Menopausal Age della International Federation of Gynecology and Obstetrics.

«Questo corso aziendale – conclude Maranto – si inserisce nel mese in cui i consultori dell’ASL hanno dedicato numerose iniziative alle donne in menopausa, confermando l’importanza del lavoro di rete tra territorio e ospedali e dell’approccio multidisciplinare e olistico alla salute femminile. Un ringraziamento speciale va a Patrizia Monteleone e Giovanna Casilla per l’eccellente organizzazione dell’evento».

Last modified: Ottobre 28, 2025