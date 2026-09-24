L’iniziativa di Vecchiano Civica accende il confronto politico. Sbragia: “Un punto di riferimento dedicato all’ascolto reale della comunità”

Written by Redazione• 11:28 am• Vecchiano, Politica

“Vecchiano Ora”, una cassetta postale per raccogliere le voci dei cittadini

VECCHIANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della lista Vecchiano Civica.

Una cassetta postale gialla, comparsa nel centro di Vecchiano e sormontata dalla scritta “Vecchiano Ora”, ha attirato in questi giorni l’attenzione e la curiosità di cittadini e forze politiche.

L’iniziativa è stata promossa da Vecchiano Civica con l’obiettivo di creare un nuovo canale di ascolto attraverso il quale gli abitanti possano lasciare, anche semplicemente con un foglio e una penna, idee, proposte e segnalazioni riguardanti la comunità.

La cassetta è diventata anche oggetto di confronto politico dopo un intervento sui social da parte di esponenti della sinistra locale. Una reazione che il capogruppo di Vecchiano Civica, Roberto Sbragia, commenta con ironia: «Ricevere questa prima lettera in forma di post è stata un’emozione politica, per così dire, affascinante».

«Giorni fa, insieme al mio gruppo consiliare, abbiamo deciso di lasciare un segnale chiaro sul territorio – spiega Sbragia –: un punto di riferimento rivolto all’ascolto reale dei vecchianesi, anche attraverso un semplice foglio e una penna. Una normale cassetta della posta, con un tocco di colore, che oggi si trova al centro di un dibattito sugli spazi della democrazia e della partecipazione».

Il capogruppo rivendica il ruolo svolto dal gruppo consiliare in questi anni e il rapporto costruito con una parte della cittadinanza. «Rappresentare coloro che quattro anni fa hanno affidato a Vecchiano Civica il proprio voto e la dignità di rappresentarli non è sempre stato facile. Oggi, però, quegli sforzi assumono un significato ancora più profondo».

Sbragia critica quindi la reazione politica suscitata dall’iniziativa, sostenendo che contribuisca a collocare Vecchiano Civica «nel posto giusto, quello di rappresentanti delle persone e non degli schieramenti».

«Noi rappresentiamo una parte della comunità, ma siamo tutti sotto lo stesso cielo – prosegue –. Possiamo trovarci su posizioni diverse, ma ciò che conta è ragionare insieme per il bene di tutta la comunità».

«La cosa curiosa – conclude Sbragia – è che, leggendo quanto scritto dalla sinistra, sembra quasi che qualcuno tema che questo particolare postino possa recapitare idee e novità, spazzando via, come in una fiaba, amministrazioni e concezioni ormai vecchie e lontane dalla realtà».

Last modified: Settembre 24, 2026