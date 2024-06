Mazzetti (FI): “PD canta vittoria troppo presto, molti territori toscani in rivolta”

Scritto da admin• 11:03 am• Pisa, Politica

PISA – “Il PD canta vittoria troppo presto. In Toscana ci sono ballottaggi storici e non scontati, segno che il Centrodestra si sta consolidando e sta diventando la vera alternativa di governo”. Lo afferma l’On. Erica Mazzetti, deputata toscana di Forza Italia e membro VIII Commissione ambiente, che spiega: “Non solo Firenze ma anche comuni che erano sempre stati considerati dal partito-sistema solo e soltanto dei serbatoi di voti, come Pontedera e San Miniato in provincia di Pisa, comuni che ho visitato e che hanno moltissimi problemi irrisolti, a partire dalla questione rifiuti e dallo smaltimento illegale di rifiuti”.



“Non stupisce – rileva l’esponente azzurra – che il territorio delle concerie, abbandonato dopo il caso keu, caso che ho giustamente portato in Commissione ambiente visto il ‘velenoso intreccio’ emerso, si sia rivoltato al PD, come ha già dimostrato anche la vittoria al primo turno di Roberto Giannoni a Santa Croce. C’è un forte bisogno di trasparenza e di discontinuità che solo il Centrodestra garantisce”. “Voglio assicurare – aggiunge Mazzetti – che lavoreremo per tutelare il distretto del cuoio, anche a livello governativo, con il Ministero competente, danneggiato nel suo insieme dalle inchieste”.

