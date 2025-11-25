Mazzeo (PD): “A Pisa la TARI è la più alta della Toscana e la seconda più cara d’Italia”

Written by admin• 3:04 pm• Pisa, Politica

PISA – “A Pisa la TARI è la più alta della Toscana e la seconda più cara d’Italia”. Ad affermarlo il vicepresidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo

“Lo conferma il nuovo Rapporto 2025 di Cittadinanzattiva: 557 euro l’anno in media a famiglia, con un aumento di 45 euro rispetto al 2024. Un rincaro dell’8,8%, senza che i cittadini abbiano visto alcun miglioramento del servizio“.

“Un’amministrazione comunale che continua ad aumentare le tariffe in questo modo, senza trasparenza e senza risultati, scarica sulle famiglie il costo delle proprie inefficienze. È l’ennesimo fallimento della destra al governo della città: incapace di garantire un servizio adeguato e di dare risposte concrete ai pisani. Nel mentre come Regione Toscana continueremo ad implementare il piano dei rifiuti e a realizzare i nuovi impianti, strumenti fondamentali per migliorare la gestione e ridurre i costi nel medio periodo“, conclude Mazzeo.

