Mazzeo: “Con lo sportello Giovani V Good e lo psicologo di base diamo risposte concrete ai bisogni delle nuove generazioni”

PISA – «Questa mattina a Vicopisano abbiamo inaugurato lo sportello Giovani V Good, un progetto pensato per l’ascolto di ragazze e ragazzi e nato proprio dal confronto con loro e con le famiglie“.

“Ringrazio l’amministrazione comunale, a partire dal sindaco Matteo Ferrucci e dall’assessora Valentina Bertini, la direttrice di Aforisma Grazia Ambrosino, le professioniste e i professionisti coinvolti e tutte le realtà che accompagneranno questo percorso: Agal, Acli, La Vita oltre lo Specchio e Aied“.

“Questo sportello è il frutto di un provvedimento legislativo promosso dal Consiglio regionale della Toscana e rappresenta un investimento concreto sulla qualità della vita e sull’inclusione, averlo finanziato con i risparmi dei costi della politica mi rende ancora più orgoglioso. A questo sportello si accompagna a un’altra norma di cui sono particolarmente fiero: lo psicologo di base. La sperimentazione avviata in Toscana ha dato risultati così positivi che il servizio è stato potenziato, anche nella nostra provincia, dove è già disponibile nelle Case di Comunità”.

“Rafforzare la sanità pubblica significa anche questo: riconoscere che la salute mentale è importante quanto quella fisica e garantire ai giovani e alle famiglie strumenti di sostegno e di ascolto adeguati. Dovremo lavorare per rendere strutturali i finanziamenti regionali destinati a servizi di questo tipo, perché rappresentano una risposta concreta a un bisogno reale della nostra comunità”, conclude Mazzeo.

Last modified: Settembre 26, 2025