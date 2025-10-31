Maurizio Sarri: “Abbiamo fatto poco per pensare di vincere questa partita”

Written by Antonio Tognoli• 1:16 am• Pisa SC

PISA – Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri analizza nella sala stampa Passaponti della Cetilar Arena il pareggio della sua Lazio.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo complessivamente fatto poco negli ultimi venti metri per vincere questa partita. Ci sono molti giocatori che non giocano da tempo abbiamo molti infortunati. Il Pisa gioca un calcio non bello ma efficace. Non è facile giocarci contro. Occhio a criticare questo punto. Noi oggi abbiamo pareggiato a Pisa e non contro il San Giuliano“

Il tecnico biancazzurro rincara la dose: “E’ da giugno che non ce ne va bene una. Per questa stagione l’obiettivo è quello di creare un gruppo squadra per centrare un obiettivo di medio grande livello e avere otto nove giocatori pronti”.

Nel secondo tempo dovevamo essere più accorti, abbiamo cercato i tre attaccanti con lanci lunghi. Sapevamo che giocare così non sarebbe stato efficace. Dico solo che sela gente si aspetta di più da questa squadra, dico che ha sbagliato stagione. Ne approfitto per dare ka mia solidarietà alle persone a cui è stata vietata la trasferta. E’ una vergogna. Le scelte collettive, sono sempre ingiuste perchè sono sicuro che tra quelle mille e cento persone c’erano tanti bravi tifosi“.

Last modified: Ottobre 31, 2025