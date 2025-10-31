Pedro: “Sarà il mio ultimo anno alla Lazio”

Written by Antonio Tognoli• 1:03 am• Pisa SC

PISA – Scende nella sala stampa della Cetilar Arena l’attaccante spagnolo della Lazio Pedro che analizza il pareggio con i nerazzurri e annuncia che questo sarà il suo utlimo anno con la ,maglia della Lazio.

di Antonio Tognoli

“Questo sarà sicuramente il mio ultimo anno alla Lazio. Voglio però lasciare la squadra dove merita, in Europa, così da conservare un bel ricordo. Questo deve essere l’obiettivo di tutti, miei compagni e del club. La Lazio ha il potenziale per crescere e puntare alle posizioni alte della classifica. Quanti altri anni giocherò? È difficile dirlo, cerco di dare il massimo in ogni allenamento, ma so che ogni giorno che passa mi avvicina un po’ di più al ritiro.”

Last modified: Ottobre 31, 2025