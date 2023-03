Maurizio Nerini: “Solo furore ideologico contro il recupero del Lungarno”

Scritto da admin• 1:00 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Il furore ideologico delle scomposte reazioni sulla vicenda del nuovo progetto per i ruderi del Lungarno è figlio di due grossolani errori della sinistra pisana nelle sue due declinazioni di lotta e di governo”, afferma Maurizio Nerini Presidente della 1°CCP

“A quella di lotta dei comunisti di Auletta, si risponde facilmente che la proprietà privata è tutelata per legge: non puoi volere un parco sulla proprietà altrui, al limite compratela, poi trova anche i soldi per la realizzazione e la gestione del parco stesso. A quella di (ex) governo, al PD, appiattito sulle posizioni estremiste, si può solo dire solo che si tratta di invidia la loro per l’incapacità e la mancanza di volontà di trovare una soluzione. Per entrambe è meschino scandalizzarsi per l’uscita della notizia alle porte della campagna elettorale perché tutti sanno che sono 5 anni che ci stiamo lavorando e il risultato non era né facile né scontato. La proprietà da sempre ha subito per una appartenenza politica non allineata che ha visto bocciare negli anni fior di progetti per l’area, poi un vero e proprio linciaggio mediatico al limite della demonizzazione che continua anche oggi con il sottoscritto che prova a dare riposte attenendosi ai fatti. Risulta sconcertante voler confondere le idee palando di tasse evase per gli immobili di via Puccini perché c’è da ricordare che tutti i ricorsi sono stati vinti dalla stessa proprietà sulla vicenda. Resta il contenzioso per le famose transenne che andrà a definirsi: ma quale amministratore serio transennerebbe un muro per decenni senza avere la certezza della sua pericolosità e poi pretendesse anche di far pagare il suolo pubblico alla proprietà? Perché è questo quello che è successo”, conclude Nerini.

Marzo 6, 2023