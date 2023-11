Mattia Valoti: “Non dovevo giocare alla fine sono contento per la doppietta e per la vittoria”

Scritto da admin• 10:40 am• Pisa SC

PISA – Il grande protagonista a Bolzano contro il SudTirol è senza dubbio Mattia Valoti che con la sua doppietta ha spalancato le porte al successo nerazzurro.

“Con il Monza è stata una bella esperienza, qua sono arrivato non proprio al cento per cento, ma grazie al lavoro dello staff che ringrazio mi sto rimettendo bene in forma e cercherò di dare una gioia per questi colori”.



“Sapevamo che questa gara con il Sud Tirol sarebbe stata difficile, ma con la bravura e l’umiltà siamo riusciti a portare a casa i tre punti e quindi siamo molto contenti di questa vittoria, oltre ad essere contento per questa doppietta che ho messo a segno e che per me è una soddisfazione personale importante visto che venerdì non stavo bene ed ero in dubbio per questa partita”.

“Non è una novità essere cannoniere per me. Anche a Monza sono stato capocannoniere. E’ una mia caratteristica quella di portarmi in avanti e cerco di sfruttarla al meglio”.

“Siamo una squadra forte, abbiamo margini di crescita, non è facile vincere in questo campo il SudTirol è una buona squadra e sarà difficile per tutti batterla”.

