Matteo Trapani (PD): “Serve subito un intervento sulle aree sgambatoio per cani”

PISA – “La condizione delle aree sgambatoio per i cani nel Comune di Pisa è assolutamente critica e serve subito un intervento che non può essere rimandato”. Ad affermarlo Matteo Trapani capogruppo Pd in Consiglio Comunale a Pisa.

“In particolare alcuni quartieri sono praticamente privi di questi spazi, tra questi San Marco e San Giusto, mentre altri ne hanno molti che non garantiscono la sicurezza per persone e animali. Tra le altre, abbiamo chiesto all’amministrazione di impegnarsi sulle aree situate a Pisanova che rappresenta un quartiere particolarmente abitato e spesso privo di spazi. In particolare, lo spazio in Largo Funaioli (zona Mediaworld) manca di luce, e il manto erboso e le recinzioni sono malmesse, come gli spazi in Via Betti (zona complesso Marchesi) e quello in in Via de Ruggiero (vicino a Zona Market) ove mancano addirittura anche acqua e panchine. La vivibilità degli spazi deve rappresentare nei prossimi anni un indirizzo chiaro e la messa in sicurezza di questi luoghi rappresenta senza dubbio una delle priorità come molte cittadine e cittadini hanno segnalato negli ultimi periodi”, conclude Trapani.

