Matteo Trapani (PD): “Manca manutenzione cura e servizi tra La Vettola e San Piero a Grado”

Scritto da admin• 9:01 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “La situazione di tutta la Via livornese è ormai fuori controllo e mancano lavori minimi sia di manutenzione che di gestione degli spazi. Mancano cestini nei vari spazi, in particolare alle fermate dei bus, e numerosi tratti sia di pista ciclabile che di asfalto sono sporchi e mancano di manutenzione”, afferma Matteo Trapani capogruppo Pd in Consiglio Comunale

“La strada è piena di buche – continua Trapani – e i dissuasori sono praticamente inesistenti. I marciapiedi sono in molti casi inesistenti e l’illuminazione è ormai al minimo. La pista ciclabile necessiterebbe di una manutenzione che invece ad oggi è assolutamente inesistente. In questi anni non si è speso nulla per La Vettola mentre servirebbe veramente un investimento anche per mettere in sicurezza l’intera Via mediante nuovi attraversamenti, piazzole, illuminazione, messa in sicurezza delle fermate, investimenti sulla ciclabile e dissuasori che permettano il miglioramento della vivibilità. Gli stessi spazi pubblici sono praticamente inesistenti e in molti casi abbandonati. Durante le scorse settimane, grazie alle molte segnalazioni dei residenti, abbiamo effettuato un sopralluogo verificando come lo stato di quell’area sia ormai fuori controllo. Quello che è mancato in questi anni è proprio un investimento in termine di servizi e miglioramento degli spazi di tutta l’area tra La Vettola e San Piero A Grado, garantendo una nuova mobilità sostenibile, nuove infrastrutture e una totale riorganizzazione dell’intera Via Livornese. Serve insomma un vero piano di investimenti e un impegno non solamente a parole per un’area della città che è rimasta dimenticata in questi anni”, conclude Trapani.

Last modified: Febbraio 9, 2024