Il Gruppo Sportivo Billi Masi festeggia i 25 anni di attività

PISA – Si sono celebrate, nel pomeriggio di giovedì 8 febbraio 2024 presso l’Aula Magna del Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa, le “Nozze d’Argento” per i 25 anni di attività del “Gruppo Sportivo Billi-Masi”, fiore all’occhiello dell’attività remiera cittadina.

di Giovanni Manenti

Alla cerimonia hanno presenziato il Comandante dei VV.FF: Ing. Nicola Ciannelli, l’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa ed il Vice Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Antonio Giuntini, oltre al Responsabile tecnico AlessandroSimoncini, che ha introdotto e moderato gli interventi.

Nel corso della cerimonia – ricordando come il Gruppo Sportivo Billi-Masi abbia assunto tale denominazione in memoria dei Vigili del Fuoco Marino Billi, perito durante un bombardamento nel corso della seconda guerra mondiale, e Saverio Masi, tragicamente scomparso in servizio nel 2006 – oltre a citare da parte dei presenti l’attività svolta a carattere sportivo, il Vice Presidente della Federazione Italiana Canottaggio ha consegnato al Comandante dei VV.FF: una targa a ricordo del traguardo raggiunto offerta dalla Federazione stessa, così come il Comandante Ciannelli ha voluto premiare, con analogo riconoscimento, l’atleta Leonardo Pioli per i risultati raggiunti e la convocazione in maglia azzurra.

Particolarmente soddisfatto, in quanto anch’egli pisano, il Vice Presidente Antonio Giuntini, il quale ha tenuto a sottolineare: “Sono particolarmente felice che il Presidente Federale Giuseppe Abbagnale mi abbia delegato per presenziare a questa cerimonia, visto che, data anche l’età, ho accompagnato il Gruppo Sportivo dei VV.FF: in questi loro 25 anni di attività, vedendolo crescere sia dal punto di vista delle strutture che tecnico, nonché sotto l’aspetto delle tradizioni locali ed anche del sociale, trattandosi di una Società che ha saputo inserirsi nel panorama sportivo cittadino, così che l’augurio non può che essere quello di proseguire su questa strada ed andare avanti così. Il tutto a conferma“, conclude Antonio Giuntini, “che lo Sport remiero funziona nella nostra città, pur trattandosi di un’attività piuttosto difficile rispetto ad altre ed, in particolare, il Gruppo Sportivo Billi-Masi può contare su di un buon numero di giovani che si stanno avvicinando alla pratica del Canottaggio e che riescono, peraltro, a conseguire degli ottimi risultati in occasione della gara simbolo della gioventù remiera che anche quest’anno, come nel precedente, avrà luogo a Varese, occasione giusta per mettere in campo le forze migliori per confermare gli eccellenti piazzamenti ottenuti in passato“.

Non poteva ovviamente mancare ad un tale appuntamento l’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, che ha evidenziato: “Sia per me un piacere essere qui a celebrare i 25 anni di attività di una Società che continua a reclutare importanti atleti sul territorio ed a lanciarli a livello internazionale e mondiale con ottimi risultati, così che come Amministrazione Comunale cerchiamo di supportare gli Sport sull’acqua sfruttando il nostro meraviglioso fiume Arno, e la mia presenza ha anche un significato di solidarietà e sostegno a tutte le Associazioni sportive del territorio ed, in particolare, al Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco che alimenta la Billi-Masi e fornisce un importante aiuto anche al nostro Galeone delle Antiche Repubbliche Marinare mettendo a disposizione la Sede Nautica sul Canale dei Navicelli. In riferimento a tale evento, che quest’anno si svolgerà a Genova“, conclude Frida Scarpa, “gli allenamenti procedono bene, ricordando che il Team comprende Alessandro Simoncini, Leonardo Pettinari e Luca Gagetti nel ruolo di tecnici, con Antonio Pucciarelli in veste di Nostromo, così da aver già completato l’equipaggio maschile ed è in fase di definitiva composizione quello femminile, ed anche le barche sono pronte, ragion per cui ci aspettiamo di arrivare al massimo della forma per l’appuntamento nel Capoluogo ligure“.

Chiamato in causa, Alessandro Simoncini, così commenta la situazione: “Sono felice di poter festeggiare questo importante traguardo che celebra i 25 anni della nostra attività di Canottaggio, ancor più per essere contornato in questa Aula magna dai ragazzi che ogni giorno faticano e si allenano, rappresentando la linfa vitale che ci dà la giusta energia per continuare ad andare avanti, orgogliosi di recitare un ruolo importante nel panorama remiero cittadino, ancorché ci auguriamo che il Canottaggio venga sempre più praticato, e da parte nostra ce la metteremo tutta affinché l’Arno possa divenire una palestra a cielo aperto al fine di formare atleti di vertice che rappresentino l’Italia nelle grandi Manifestazioni. Tra quelle legate alla tradizione“, conclude Simoncini, “ci sono le Regate delle Antiche Repubbliche Marinare, per le quali quest’anno io e Leonardo Pettinari ci siamo assunti l’onere della conduzione tecnica, avendo già provveduto a formare un gruppo di atleti giovani che hanno aderito con entusiasmo, unitamente a qualcuno della “vecchia guardia” affinché porti quella serenità ed esperienza necessarie per una competizione di tale genere, potendo garantire che ci stiamo impegnando al massimo pur essendo dovuti ripartire quasi da zero, ragion per cui non potevamo che introdurre un sistema specifico di allenamento in ordine al quale ci auguriamo di ottenere nel più breve tempo possibile i risultati sperati“.

