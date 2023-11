Matteo Trapani (PD): “Area verde CEP trascurata”

Scritto da admin• 11:03 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “A risposta dell’interpellanza sullo stato dell’area accanto alla circoscrizione del CEP, la giunta ci ha risposto che da questa estate ad oggi non si è riusciti a riaprire il parchetto, perchè non si è ancora provveduto a tagliare gli alberi e non ci sono ancora tempi certi”, ad affermarlo Matteo Trapani Capogruppo PD in Consiglio Comunale – Pisa



“Questa risposta è estremamente grave in quanto lo stato di abbandono di quel parchetto è evidente a tutti e da qualche mese è stato chiuso con un lucchetto e impedito l’accesso. La pericolosità degli alberi non può andare avanti ancora per molto in quanto sono mesi che questa amministrazione avrebbe provveduto. Stessa risposta sulla struttura della circoscrizione. Avevamo chiesto quando sarebbe stata messa in sicurezza. La giunta ci ha risposto che anche se è caduto intonaco, ci sono problemi a una gronda ed è ad oggi non utilizzabile, non esisterebbero problemi di sicurezza ma che servono certamente dei lavori. Anche in questo caso non ci è stata data un’indicazione sull’inizio del lavori. Questo navigare a vista su quel quartiere è inaccettabile e gli interventi che da tempo chiediamo sugli spazi per le associazioni, i marciapiedi, i progetti sociali e lo stato di degrado dei luoghi pubblici, non possono che essere priorità. Per questo abbiamo chiesto che a stretto giro la giunta torni a risponderci sulle tempistiche dei lavori sia al parchetto che alla circoscrizione e aree limitrofe”.

Last modified: Novembre 15, 2023