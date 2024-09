Matteo Tramoni: “Siamo entrati in campo con la testa giusta. Per il mio gol devo dire grazie a Beruatto”

Scritto da admin• 9:44 pm• Pisa SC

PISA – Matteo Tramoni, autore del terzo gol, che ha messo in sicurezza il successo dell’Arechi, commenta così la gara vittoriosa sul campo della Salernitana.

di Maurizio Ficeli

“Quando siamo entrati in campo, essendo stata pesante l’attesa, abbiamo avuto la testa giusta ed è ciò che ci ha fatto vincere questa gara. Ora sabato con il Brescia sarà una bella partita ma il nostro obiettivo è vincere e lasciarli dietro di noi. Siamo una squadra imbattuta e vogliamo continuare su questa falsariga. Beruatto in occasione del gol è stato bravo a liberarmi e io ho tirato spiazzando Sepe. La dedica a Leris da parte di Nicholas è stata bella perché Mehdi è un ragazzo forte e farà di tutto per tornare e aiutarci prima possibile. C’èil merito di mister Inzaghi in questi nostri successi”.

Last modified: Settembre 15, 2024